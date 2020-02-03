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توجيه من أمير الشمالية بشأن «داء الفيل» خلف الشمري

توجيه من أمير الشمالية بشأن «داء الفيل» خلف الشمري
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تواصل – واس:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الشؤون الصحية بالمنطقة بتأمين العلاج المناسب لمريض السمنة وداء الفيل خلف بن عايض الشمري.

جاء ذلك خلال زيارة أمير الشمالية، لمنزل المواطن ضمن جولته التفقدية في محافظة رفحاء، مؤكداً سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على المواطن خلف الشمري بموفور الصحة والعافية.

وأعرب المواطن الشمري عن سعادته بزياره سموه لمنزله وتوجيهه الكريم بتوفير العلاج المناسب له، واهتمامه ومتابعته لحالته.

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