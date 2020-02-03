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وصفات طبيعية من «البرتقال» لتنظيف البشرة وعلاج حب الشباب

وصفات طبيعية من «البرتقال» لتنظيف البشرة وعلاج حب الشباب
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تواصل – وكالات:

يعتبر البرتقال من الفواكه الشتوية المفيدة للجسم والبشرة، حيث يساعد على تقوية جهاز المناعة ومن جانب آخر يساعد في علاج بعض مشاكل البشرة مثل الرؤوس السوداء، وتفتيح البشرة وغيرها، وذلك لاحتواء البرتقال على فيتامينات ومعادن هامة مثل فيتامين C ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر الغذائية.

وينصح بعمل وصفات طبيعية للبشرة من البرتقال، من خلال اتباع بعض الطرق التى نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع “food.ndtv”.

وصفات طبيعية من البرتقال للبشرة

ينصح بأخذ 1 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال و 2 ملعقة كبيرة من اللبن، وخلط المكونات جيداً، ثم وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة، للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

قشر البرتقال والكركم والعسل لعلاج حب الشباب

يجب أخذ 1 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال، مع إضافة قليل من الكركم، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي، ومزج المكونات لعمل عجينة ناعمة، ووضعها على الوجه والرقبة لمدة تتراوح مابين 5 إلى 10 دقائق، مع استخدام أي منظف للوجه أو ماء الورد، للتخلص من حب الشباب.

قشر البرتقال وجوز وخشب الصندل لتنظيف البشرة

يفضل أخذ ملعقة كبيرة من عصير البرتقال مع إضافة 1 ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وملعقة كبيرة من مسحوق الجوز، ثم إضافة 2 إلى 3 قطرات من عصير الليمون وملعقتين كبيرتين من ماء الورد، لعمل عجينة، ووضعها على الوجه لمدة 5 دقائق وفرك البشرة ثم غسل الوجه بالماء الفاتر، للتخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة صافية.

مسحوق قشر البرتقال والليمون للبشرة الدهنية

يجب أخذ 2 ملعقة كبيرة من مسحوق قشر البرتقال، مع إضافة بضع قطرات من الليمون ثم إضافة ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل لصنع عجينة ناعمة، ثم توضع على الوجه وغسل الوجه بعد 30 دقيقة، وذلك للحصول على بشرة نضرة ومشرقة، وتعتبر هذه الوصفة مفيدة للبشرة الدهنية، كما تساعد على علاج حب الشباب.

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