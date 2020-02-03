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بالفيديو.. تصادم 20 سيارة في حادث مروع فوق جسر بتبوك

بالفيديو.. تصادم 20 سيارة في حادث مروع فوق جسر بتبوك
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تواصل – تبوك:

شهد امتداد طريق الملك فهد بتبوك،صباح اليوم، وقوع حادث تصادم، لأكثر من عشرين سيارة فوق الجسر باتجاه طريق ضباء نتيجة الوقوف المفاجئ.

ولم يمض على افتتاح هذا الجسر المنشأ حديثاً سوى شهرين إلا أنه يشهد ازدحاماً كبيراً في الفترة الصباحية باتجاه طريق ضباء وجامعة تبوك، ولم ينتج عن الحادث، ولله الحمد، أي إصابات سوى التلفيات في المركبات.

وتلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك، بلاغاً من مواطن يفيد بوجود الحادث ووجود مصاب، وصرح الهلال الأحمر بتبوك بأنه بعد مباشرة الحادث من الفرقة رفض المصاب النقل عن طريق الهلال الأحمر.

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