خبير طقس يتوقع: موجة برد جديدة على مناطق المملكة نهاية الأسبوع المقبل

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توقَّع الباحث في الأحوال الجوية أبوعبد الرحمن الحربش الصخري، اليوم الاثنين، أن تشهد المملكة اعتدالًا ملموسًا في درجات الحرارة وأحيانًا دفئًا، تعقبها موجة برد قارسة خلال وسط ونهاية الأسبوع المقبل.

وقال الصخري، عبر حسابه على «تويتر»: «ابتداء من نهار الاثنين 9 جمادى الآخرة / 3 فبراير ولمدة 6 أيام تقريبًا، يسود اعتدال ملموس وأحيانًا دفء واضح بإذن الله في الأجواء خلال النهار، بينما تكون الأجواء ليلًا باردة قليلًا».

وأضاف: “الحالة تشمل معظم المناطق خصوصًا الغربية والوسطى والشرقية؛ ثم متوقع موجة برد قارسة خلال وسط ونهاية الأسبوع المقبل”.