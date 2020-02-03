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مصادر توضح أسباب استبعاد معلمين من مشروع «تعداد المملكة 2020»

مصادر توضح أسباب استبعاد معلمين من مشروع «تعداد المملكة 2020»
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تواصل- فريق التحرير:

استبعدت الهيئة العامة للإحصاء عددا من المعلمين المشاركين في مشروع التعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة «تعداد المملكة 2020» الذي تجريه الهيئة حاليا، بعد اكتشاف مشاركتهم ببعض الأعمال المسائية التي تعود لإداراتهم التعليمية كالمدارس المسائية، والتعليم المستمر، وأندية الأحياء.

ووفقاً لـ” الوطن”، استبعدت الهيئة تلك الفئات المشاركة لتعارض عملهم بالمشروع مع تلك الأعمال المسائية لديهم، والتي لم يفصحوا عنها عند تسجيل بياناتهم بالرابط المخصص للالتحاق بالمشروع، فيما ورد للقائمين على مشروع التعداد ببعض المناطق أسماء بعض المشاركين من إدارتهم التعليمية بأنهم مشاركون بأعمال مسائية.

وأكد مصدر مطلع أن إدارات تعليمية أخلت مسؤوليتها مسبقا، وحذرت في خطابات لقادة المدارس الليلة، ومدارس التعليم المستمر، وأندية الأحياء، مشاركتهم، كونها تؤثر على المصلحة العامة، مطالبة بأخذ تواقيع الجميع بالعلم، والرفع بأسماء المخالفين.

وبين المصدر أن الإبعاد طال بوجه خاص عدداً ممن انضموا للمشروع للعمل على وظيفة «مراقب» الأسبوع الماضي، كونهم من فئة المعلمين، والذين يعمل بعضهم في مدارس تعمل في الفترة المسائية ببعض المدن، وآخرين ملتحقين بالعمل في مدارس التعليم المستمر، وأندية الأحياء، مضيفا أن البعض منهم قد التحق بدورة تأهيله للعمل كمفتش، وآخرين كمراقبين، فيما يلتحق الأشهر المقبلة للعمل بالمشروع على وظيفة «عداد».

ولفت المصدر إلى حرص الهيئة العامة للإحصاء على تفرغ الملتحقين للعمل بالمشروع بشكل تام في الفترة المسائية، لضمان جودة العمل، حيث أنهم يخضعون لدورة تدريبية تخص مهمة كل واحد منهم، وتنتهي باختبار إلكتروني لهم، يتم على ضوئه ترشيح المناسبين للعمل، وإبعاد المخفقين نهائياً.

 

 

 

 

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