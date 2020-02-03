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«مؤسسة النقد» تُلزم البنوك بأجهزة صرف آلي لـ«ذوي الإعاقة»

«مؤسسة النقد» تُلزم البنوك بأجهزة صرف آلي لـ«ذوي الإعاقة»
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تواصل – الرياض:

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي، في تعميم للبنوك على ضرورة توفير أجهزة الخدمة الذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون مزودة بالأدوات اللازمة وبارتفاع يسهل استخدامها، بالإضافة إلى توفير مكاتب مجهزة بالأدوات اللازمة لخدمة هذه الفئة من المجتمع.

وأوضحت «ساما»، أنه على المؤسسة المالية توفير البيئة العمرانية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المقرات والفروع بشكل يوفر إمكانية الوصول واستخدام المباني والمرافق للأشخاص ذوي الإعاقة والاستفادة من الخدمات المقدمة دون أي صعوبات أو تعقيدات، وتوفير منحدرات لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المبنى واستخدام مرافقه المختلفة، بالإضافة إلى توفير مخارج طوارئ وإخلاء تتناسب مع احتياجات هذه الفئة، حسب “الوطن”.

كما طلبت من المؤسسات المالية توفير مواقف مركبات مخصصة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الوسائل المختلفة لتوضيح الخدمات والمنتجات المقدمة من المؤسسة المالية، علاوةً على تقديم الخدمات المتنقلة، إن أمكن للوصول إلى ذوي الإعاقة الحادة في حال استدعت الحاجة لذلك.

وأضافت المؤسسة، أنه على المؤسسة المالية أيضاً توفير أجهزة الخدمة الذاتية ومزودة بالأدوات المتوافقة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلان عن أماكن توافر هذه الأجهزة بالطرق المتاحة، وتطوير الخدمات الإلكترونية لملاءمة استخدام هذه الفئة.

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