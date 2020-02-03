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«الصحة» تكشف عن نتائج الفحوصات المخبرية للطلاب القادمين من الصين

«الصحة» تكشف عن نتائج الفحوصات المخبرية للطلاب القادمين من الصين
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) نتائج الفحوصات المخبرية الأولى لفيروس كورونا الجديد، التي تم إجراؤها للطلاب الـ10 القادمين من مدينة ووهان الصينية، معقل الفيروس .

وأكدت الوزارة أن نتائج الفحوصات المخبرية الأولى التي تم إجراؤها للطلاب العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية كانت سلبية ولله الحمد، لافتةً إلى أن الطلاب سيبقون في العزل الوقائي المخصص لهم لمدة ١٤ يوما تحت الإشراف الطبي الكامل، وذلك لاستكمال عمل فحوصات إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم وسلامتهم.

تجدر الإشارة إلى أن الطلاب العشرة قد وصلوا إلى المملكة يوم أمس الأحد بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة  ولي عهده الأمين – يحفظهم الله – بإجلائهم من الصين حيث  قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم  ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وتم عمل الفحوصات اللازمة لهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن وبفضل من الله تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، حيث تواصل الصحة تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من وفادة الفيروس إلى المملكة بإذن الله، وذلك من خلال مواصلة فحص القادمين من الصين عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة وعمل حملات توعوية مكثفة بالطرق العلمية لمكافحة الفايروس والوقاية منه بإذن الله.

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