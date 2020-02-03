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انتحلوا شخصية رجال أمن.. الإطاحة بعصابة امتهنت السطو على المحلات في مكة  

انتحلوا شخصية رجال أمن.. الإطاحة بعصابة امتهنت السطو على المحلات في مكة  
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تواصل – واس:

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله وتوفيقه – عن الإطاحة بتشكيل عصابي والقبض على عناصره، ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية الهندية، جميعهم في العقد الرابع من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السطو على المستودعات والمحلات التجارية والاعتداء على العاملين بها وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية منتحلين شخصية رجال أمن.

وأوضح الغامدي أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقروا بارتكاب عدد (3) جرائم في محافظتي جدة والطائف، وقد ضُبط بحوزتهم (947000) ريال ومركبة تم استخدامها في تنفيذ جرائمهم، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

 

 

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