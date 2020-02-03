«مكافحة المخدرات» تضبط 3 ملايين قرص محظور في شحنة خضراوات بالرياض (فيديو)

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أطاحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض بتشكيل عصابي لترويج واستقبال مخدر الإمفيتامين إثر كمين مُحكم أسفر عن ضبط جميع المتورطين.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد تتبعت معلومات أكدت تورط مشتبه بهم في استقبال وترويج الإمفيتامين، عبر استخدام عربات نقل، ويتم تغطية نشاط المتورطين بشحنات من الخضراوات، ليتم تشكيل فريق عمل نجح في تحديد العربات المستخدمة، وبمراقبتها تم رصدها خلال دخولها أحد المستودعات بهدف تفريغ الشحنة، وتمت مداهمة المستودع وضبط المتورطين، كما تم تحريز نحو 3.001.373 قرصاً من الإمفيتامين المحظور.