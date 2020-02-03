الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مصادر تكشف تفاصيل واقعة تهديد شاب بحرق نفسه في مكة

مصادر تكشف تفاصيل واقعة تهديد شاب بحرق نفسه في مكة
0

تواصل – مكة المكرمة:

قالت مصادر إن الشاب الذي اعترض بمركبته السير في الطريق الذي يواجه مبنى إمارة منطقة مكة المكرمة بالعاصمة المقدسة مساء أمس، وهدد بإشعال النار بنفسه، يعاني اعتلالات نفسية.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية ألقت القبض على ذلك الشخص، وأنه قد تم التحفظ عليه، وكما تم إحالته لجهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات معه.

وظهر شاب في مقطع فيديو مساء أمس وهو يعتلي مركبة في منتصف الطريق الرئيسي المحاذي لإمارة مكة، وبحوزته جالون يحوي بنزينًا، مهددًا بحرق نفسه، فيما تولت الجهات الأمنية القبض عليه دون أن يُصاب بأي أذى.

مواد ذات صلة

«ملثم» يتحرش بفتاة ويعتدي عليها بأحد أسواق وادي الدواسر (فيديو)

«ملثم» يتحرش بفتاة ويعتدي عليها بأحد أسواق وادي الدواسر (فيديو)

مصادر تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» في مستشفى النور بمكة

مصادر تنفي تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا الجديد» في مستشفى النور بمكة

مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة

مكة.. «التجارة» تعاقب منشأة عرضت منتجات ومستحضرات تجميل مغشوشة

«الأرصاد» تُنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة حتى الثامنة مساءً

«الأرصاد» تُنبّه: رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة حتى الثامنة مساءً

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>