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رؤساء محاكم التنفيذ يخاطبون «السجون» لإطلاق سراح المحبوسين في قضايا مالية

رؤساء محاكم التنفيذ يخاطبون «السجون» لإطلاق سراح المحبوسين في قضايا مالية
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر: إن رؤساء محاكم التنفيذ خاطبوا مديري السجون، من أجل تنفيذ قرار وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني الذي يقضي بإطلاق سراح جميع المنفذ ضدهم في القضايا المالية والمحبوسين حبساً تنفيذياً من قبل دوائر التنفيذ، على الفور.

وأكدت خطابات القضاة أنه يجب قبل إطلاق سراح الموقوفين أخذ التعهد عليهم بتسوية الوضع المالي للمديونيات خلال سنة، وتحديد المبلغ المطلوب وبداية الإيقاف، -وفقاً لـ”عكاظ”-.

وشرعت وزارة العدل في رفع إيقاف الخدمات آلياً على كل مدين، وأكدت أن الرفع متاح من خلال بوابة ناجز في الموقع الإلكتروني، الذي يتيح التسجيل وتحديد أيقونة التنفيذ واختيار الدعوى المقامة على المدين، وتحديد رفع إيقاف الخدمات لتنفذ الخدمة آلياً.

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