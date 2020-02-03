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أول إجراء من «أمانة الرياض» بعد سقوط مركبة تُقل 3 فتيات في «حفرية»

أول إجراء من «أمانة الرياض» بعد سقوط مركبة تُقل 3 فتيات في «حفرية»
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تواصل – فريق التحرير:

فرضت أمانة منطقة الرياض عقوبات على شركة مقاولات نظير إهمالها وتأخرها في إعادة الحواجز الخرسانية لموقعها عقب انتهاء أعمال صب الخرسانة بالحفرية، وترك الموقع دون تأمينه بشكل آمن، وذلك عقب حادثة سقوط سيارة تقودها فتاة وترافقها فتاتان يوم الجمعة الماضي في حفرية تتبع لمشروع في مدينة الرياض وتم نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واتخذت الأمانة قرارًا يقضي بكف يد ثلاثة مهندسين ومراقب يعملون لدى الشركة لمسؤوليتهم المباشرة عن تأمين الموقع، كما ألزمت المقاول بتحمل تكاليف جميع الأضرار الناتجة عن تقصيره، إلى جانب فرض العقوبات الجزائية الرادعة بحقه.

وشددت الأمانة على ضرورة التزام جميع المقاولين بإجراءات الأمن والسلامة المتبعة وتأمين مواقع العمل بالحواجز الملائمة، ووضع لوحات تحذيرية واتخاذ كل التدابير التي تضمن سلامة السكان وراحتهم.

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