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في عمر الـ60.. امرأتان بـ«الليث» تختمان القرآن بعد 16 عاماً من المداومة على الحفظ

في عمر الـ60.. امرأتان بـ«الليث» تختمان القرآن بعد 16 عاماً من المداومة على الحفظ
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تواصل – فريق التحرير:

أتمت امرأتان في العقد السادس من العمر حفظ القرآن الكريم كاملاً بعد انتظامهما في دار خديجة بالوسقة التابعة لجمعية “نتدبره” لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث.

والتحقت كل من خديجة بنت صالح النعيري “٦٠ عامًا”، ومقبولة بنت عبدالله النعيري “٦١ عامًا”، بدار خديجة بالوسقة عام ١٤٢٥هـ، وانتظمتا في الحلقات القرآنية بالدار، وبعد رحلة مع حفظ كتاب الله وعزيمة استمرت “١٦” عامًا أتمتا حفظ القرآن الكريم.

من جهته، هنَّأ المدير العام لجمعية “نتدبره” لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث “حسن بن أبو بكر البركاتي” الحافظتين وذويهما على حفظهما كتاب الله، مشيدًا بانضباطهما من بداية التحاقهما بالدار إلى أن تكلل ذلك بهذا المنجز العظيم، كما قدم شكره لمنسوبات الدار على ما يقمن به من جهود في خدمة كتاب الله تعلمًا، وتعليمًا.

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