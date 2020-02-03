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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
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«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق

«الأرصاد» تتوقع: سماء غائمة جزئياً وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
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تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر ممتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي.

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