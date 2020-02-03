شاهد.. مقر عزل الطلبة السعوديين القادمين من الصين

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأحد، مقطع فيديو من مقر عزل الطلبة السعوديين في الرياض⁩ القادمين من ⁧الصين⁩.

وأظهر المقطع، الذي وثقه أحد الطلاب من داخل المقر، توفر جميع احتياجاتهم الأساسية والترفيهية على أكمل وجه.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، استقبال 10 طلاب سعوديين بعد ما تم إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، وذلك عبر طائرة خاصة تكفلت بها حكومة المملكة، حيث هبطت الطائرة صباح اليوم بمدينة الرياض، وذلك بعد التنسيق مع التام مع وزارة الخارجية والسفارة السعودية في الصين والتي قامت بجهود مشكورة لإنهاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة مع السلطات المختصة هناك وتقديم التسهيلات المطلوبة لنقلهم وتأمين سلامتهم.

وأبانت الصحة أنه تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب قد تجهيزه بالكامل لهم، تتوفر به العناية الطبية الكاملة حيث سيتم عزلهم احتياطيا لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوصات المخبرية لهم للاطمئنان عليهم لضمان عدم انتقاله لأشخاص آخرين.

ويأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الصحة لفيروس كورونا المستجد، وأعادت الصحة التأكيد وطمأنة المواطنين والمقيمين أنه لم يتم ولله الحمد حتى الآن تسجيل أي إصابة في المملكة بفيروس كورونا المستجد.