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«دراسة»: «فوضى الأكل» خلال العطلات الأسبوعية يسبب «السمنة»

«دراسة»: «فوضى الأكل» خلال العطلات الأسبوعية يسبب «السمنة»
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن نظام تناول الطعام خلال العطلة الأسبوعية يسسبب زيادة الوزن والسمنة غير المرغوبة.

وبحثت الدراسة تأثير الفوضى أو الخروج عن جدول مواعيد الطعام في يومي العطلة على معدل السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان. ويتبع من يعملون في أوقات العمل الروتينية من الصباح وحتى فترة الغروب نظاماً منضبطاً في مواعيد الوجبات خلال أيام الأسبوع.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة برشلونة، تبين أن المَّيل يزيد خلال أيام العطلة الأسبوعية لتجربة أنواع جديدة من الأطعمة وطرق الطبخ والعصائر الغنية بالسعرات الحرارية. وينتج عن ذلك زيادة كمية الطعام الذي يتم تناوله، وارتفاع معدل السعرات بشكل كبير مقارنة بأيام الأسبوع.

ونُشرت نتائج الدراسة في دورية “نيوترشنز”، وحثّت من يخشون البدانة وزيادة الوزن على مراقبة ما يأكلونه خلال العطلة الأسبوعية بدقة، لأن الفوضى في نظام الطعام خلال هذين اليومين تلعب دوراً كبيراً في اكتساب الوزن الزائد، وإعاقة محاولات التخسيس.

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