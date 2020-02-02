بريطانيا.. الشرطة تقتل مسلحاً طعن عدة أشخاص في لندن 

تواصل – وكالات:

قتلت الشرطة البريطانية اليوم الأحد، رجلاً طعن عدداً من الأشخاص في حي ستريثام في العاصمة لندن.

وقالت الشرطة على تويتر “حتى الآن، نعتقد أن العديد من الأشخاص تعرضوا للطعن”، مضيفة “ندرس ملابسات” هذا العمل “الذي اعتبر أنه مرتبط بالإرهاب”.

وأوضحت الشرطة البريطانية أنها أطلقت النار على رجل في جنوب لندن في واقعة تتصل بالإرهاب وأردته قتيلا، وكانت تقارير لوسائل تواصل اجتماعي ذكرت أن الرجل أصاب شخصين إصابات بالغة.

وصرحت متحدثة باسم الشرطة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأحد بأن الموقف لا يزال غير واضح تماماً، كما أن دافع الرجل لا يزال غير معلوم.

وأظهرت صور جرى تداولها على مواقع تواصل اجتماعي، سيارات للشرطة والإسعاف، كما حلقت مروحيات في سماء المنطقة، ودعت شرطة سكوتلانديارد المواطنين إلى تجنب التوجه إلى مسرح الجريمة.