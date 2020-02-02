الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

مبتعث عائد من الصين يوضح سبب رفض بعض الطلاب العودة لأوطانهم (فيديو)

مبتعث عائد من الصين يوضح سبب رفض بعض الطلاب العودة لأوطانهم (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

روى الطالب المبتعث إلى الصين فهد عريشي، تفاصيل عودته إلى الرياض اليوم الأحد، حيث قال إنه كان في منطقة بعيدة عن مدينة ووهان الصينية، ولكن زملاءه الطلاب كانوا في المدينة وفوجئوا بإغلاق المطار ومحطات القطار ومنع الخروج من المدينة.

وتابع، في مقابلة مع “قناة الإخبارية” أن السفارة كانت تحاول على مدى الأيام الماضية إجلاء الطلاب من المدينة حتى أرسلت طائرة خاصة أجلتهم إلى الرياض فجر اليوم، وأن كثيرا من سفارات الدول كانت تحاول إجلاء رعاياها.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية مُنح جميع المبتعثين تذاكر سفر، إلا أن هناك من فضلوا البقاء برغبتهم لاستكمال دراستهم وبحوثهم، خاصة أنهم في مدن يقل فيها الخطر ومتاح لهم العودة في أي وقت.

يذكر أن السلطات الصينية، أعلنت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

مواد ذات صلة

سفير المملكة بالصين: إخلاء جميع العائلات و98% من المبتعثين

سفير المملكة بالصين: إخلاء جميع العائلات و98% من المبتعثين

مصادر تنفي اكتشاف حالات مصابة بفيروس «كورونا» في الخبر

مصادر تنفي اكتشاف حالات مصابة بفيروس «كورونا» في الخبر

«الصحة»: استقبال ١٠ طلاب سعوديين قادمين من الصين وعزلهم احترازياً

«الصحة»: استقبال ١٠ طلاب سعوديين قادمين من الصين وعزلهم احترازياً

وصول طائرة خاصة تُقل طلبة سعوديين بعد إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية

وصول طائرة خاصة تُقل طلبة سعوديين بعد إجلاؤهم من مدينة أوهان الصينية

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>