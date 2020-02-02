مبتعث عائد من الصين يوضح سبب رفض بعض الطلاب العودة لأوطانهم (فيديو)

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روى الطالب المبتعث إلى الصين فهد عريشي، تفاصيل عودته إلى الرياض اليوم الأحد، حيث قال إنه كان في منطقة بعيدة عن مدينة ووهان الصينية، ولكن زملاءه الطلاب كانوا في المدينة وفوجئوا بإغلاق المطار ومحطات القطار ومنع الخروج من المدينة.

وتابع، في مقابلة مع “قناة الإخبارية” أن السفارة كانت تحاول على مدى الأيام الماضية إجلاء الطلاب من المدينة حتى أرسلت طائرة خاصة أجلتهم إلى الرياض فجر اليوم، وأن كثيرا من سفارات الدول كانت تحاول إجلاء رعاياها.

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية مُنح جميع المبتعثين تذاكر سفر، إلا أن هناك من فضلوا البقاء برغبتهم لاستكمال دراستهم وبحوثهم، خاصة أنهم في مدن يقل فيها الخطر ومتاح لهم العودة في أي وقت.

يذكر أن السلطات الصينية، أعلنت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.