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سفير المملكة بالصين: إخلاء جميع العائلات و98% من المبتعثين

سفير المملكة بالصين: إخلاء جميع العائلات و98% من المبتعثين
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تواصل – فريق التحرير:

قال سفير المملكة لدى الصين تركي الماضي: إن السفارة تمكنت من إخلاء جميع العائلات السعودية، ومعظم الطلبة المبتعثين بنسبة تصل إلى 98%.

وأضاف الماضي -في مداخلة هاتفية على قناة “العربية”- أنه لم يعد هناك أي مواطن سعودي داخل مقاطعة ووهان الموبوءة بفايروس “كورونا الجديد” والواقعة تحت الحجر الصحي.

ودعا السفير الطلبة الدارسين على حسابهم الخاصّ إلى التواصل مع السفارة لإخلائهم حال رغبوا في ذلك، مجدداً التأكيد أن عملية الإخلاء اختيارية.

وأوضح السفير أن عدد السعوديين الموجودين في الصين حالياً بمائة شخص أو أقل، باستثناء موظفي السفارة والقنصليات والملحقيات.

يذكر أن السلطات الصينية، كشفت اليوم الأحد، أن عدد الوفيات المؤكدة في البلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، ارتفع إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.

وقالت لجنة الصحة الوطنية، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت أيضا 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

وفرضت مدينة ونجو الصينية الواقعة خارج هوبي، قيودا على تنقلات سكانها لاحتواء فيروس كورونا الجديد.

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