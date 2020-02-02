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«هدف»: 4 خطوات لمنشآت القطاع الخاص للإعلان عن وظائف التشغيل والصيانة

«هدف»: 4 خطوات لمنشآت القطاع الخاص للإعلان عن وظائف التشغيل والصيانة
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تواصل – واس:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أنه عبر 4 خطوات ميسرة، يُمكن لمنشآت القطاع الخاص، الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، على صفحة البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، والاستفادة من خدماتها في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

وتبدأ الخطوات؛ بالدخول إلى حساب المنشأة في بوابة “طاقات” عبرالرابط، ثم اختيار “إنشاء إعلان وظيفي جديد”، وبعد ذلك اختيار “توطين عقود التشغيل والصيانة”، ثم تعبئة تفاصيل الإعلان الوظيفي والضغط على “إرسال”، ليتم بعدها نشر الإعلان الوظيفي في البوابة، واستعراضه والتقديم عليه من قبل الباحثين والباحثات عن عمل.

ويسهم “هدف” بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة “طاقات” عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

يشار إلى أن معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أصدر في شهر صفر الماضي قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، كما أصدر مؤخرًا قرارًا باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ونصَّ دليل التوطين على أنه “من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة، فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد”.

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