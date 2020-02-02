«الجوازات» توضح شروط إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر «أبشر»

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للجوازات المواطنين والمقيمين كافة إلى الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة “أبشر” خلال فترة التجربة (90 يوماً) لمن لم يصدر له “هوية مقيم” من العمالة المنزلية.

وأكدت الجوازات لزوم توفر عدة شروط لاستخدام الخدمة، وهي: ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية 100 عامل، وألا يكون العامل (المكفول) مسجلاً كمتوفى أو متغيب عن العمل أو خارج المملكة، وعدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل، وأن تكون صلاحية جواز سفر العامل 60 يوماً أو أكثر.

وأشارت إلى أنه بإمكان صاحب العمل تنفيذ هذه الخدمة من خلال الدخول إلى منصة ” أبشر”، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية -خدمات المكفولين-، ثم الانتقال إلى خدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.