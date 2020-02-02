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لمستخدمي هواتف «أيفون».. «تويتر» يضيف ميزة جديدة لتصفح المحادثات

لمستخدمي هواتف «أيفون».. «تويتر» يضيف ميزة جديدة لتصفح المحادثات
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تواصل- فريق التحرير:

طرحت شركة تويتر تغييراً جديداً في تطبيق شبكتها الاجتماعية على منصة IOS وذلك لمستخدمي أيفون، والذي يجعل المحادثات أسهل في المراجعة والاشتراك.

وقالت الشركة: “إن التغيير في تصميم التطبيق، والذي لا يتطلب تحديثه، هو في ميزة الارتباطات في الخط الزمني لتويتر التي لا تقدم أداءً جيداً في التمييز بين التغريدات القياسية والردود عليها”.

وبحسب موقع ENGADGET الأمريكي فقد أشارت الشركة إلى أن التغيير يرسم خطاً واضحاً بين التغريدة الأصلية والردود عليها، حيث تظهر تلك الردود بمقدار إزاحة معين، وتكون متصلة معاً عبر سلسلة من الخطوط الرأسية والأفقية، مما يجعل المحادثة عبر “تويتر” تظهر بشكل فعال في هيئة شبكة من الملاحظات المترابطة.

وكان تويتر قد استعرض الميزة الجديدة في وقت سابق عبر تطبيقه التجريبي “TWTTR” خلال موسم الربيع من العام الماضي، فيما ستعرض الميزة فقط تشبيكات الردود من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم على المنصة الاجتماعية، كما أكدت الشركة أن التصميم الجديد يسهّل من رؤية من يرد على من، ومن ثم الانضمام إلى المحادثات ذات الصلة، معربة عن أملها في أن يؤدي التصميم الجديد إلى تشجيع المستخدمين على الرد على التغريدات والانضمام إلى المحادثات بشكل أكبر بدلاً من تجاوز الخط الزمني فحسب.

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