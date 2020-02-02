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«هيئة النقل» تُحدد 7 اشتراطات للقبول في وظيفة سائق حافلات تعليمية

«هيئة النقل» تُحدد 7 اشتراطات للقبول في وظيفة سائق حافلات تعليمية
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تواصل – فريق التحرير:

حددت الهيئة العامة للنقل، 7 بنود يُشترط توفرها في سائقي حافلات النقل التعليمي قبل قبولهم في وظائفها؛ وفق اللائحة الصادرة عنها.

ويُشترط في المتقدم لوظيفة “سائق حافلة نقل تعليمي” ، أن يكون أولًا حاصلًا على رخصة قيادة سارية المفعول من الفئة المناسبة لنوع وحجم المركبة وفقًا لنظام المرور ولائحته التنفيذية، ولا يقل عمره عن 25 عامًا، وثالثًا: خلوّ سجلّه من السوابق مثبتًا بشهادة، ويجتاز الفحص الطبي المحدد من قِبَل الهيئة.

وتَضَمّنت الاشتراطات أيضاً، أن يكون حاصلًا على دورة إسعافات أولية معتمدة، وأخيرًا اجتيازه لاختبار الكفاءة المهنية والدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة عند ممارسة النشاط بالحافلة.

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