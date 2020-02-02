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عقب 20 عاماً من إصابته بالعمى.. كفيف يستعيد بصره بعد حادث سيارة في بولندا

عقب 20 عاماً من إصابته بالعمى.. كفيف يستعيد بصره بعد حادث سيارة في بولندا
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تواصل- فريق التحرير:

ذكرت وسائل إعلام بولندية، أنّ رجلاً كفيفاً تعرَّض لحادث سيارة استعاد على أثره البصر.

وكان يانوس غوراي قد أصيب بالعمى منذ 20 عامًا، عندما بدأ يعاني من مشاكل في شبكية عينه اليمنى، وكانت عينه اليسرى لا تميز إلا بين الأشكال والضوء.

وبعد أن صدمته سيارة عند معبر للمشاة، احتاج إلى عملية في الفخذ، ثم بعد مرور أسبوعين من إعادة التأهيل، استعاد الرجل فجأة القدرة على الرؤية.

ويعتبر الأطباء أن “الآثار الجانبية” للأدوية الموصوفة له في المستشفى هي سبب حدوث الظاهرة غير العادية، غير أن المريض يعتقد أن سبب عودة البصر إليه من جديد لأن رأسه أصيب أولاً على غطاء السيارة ثم مرة أخرى على الأسفلت.

ولن يكون الأطباء قادرين على تحديد السبب الدقيق لما حدث، فالمريض رفض المشاركة في البحث، وإنه الآن يعمل حارس أمن في المستشفى نفسه.

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