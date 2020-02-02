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4 نصائح مهمة لحماية الأطفال من «الاحمرار» والطفح الجلدي

4 نصائح مهمة لحماية الأطفال من «الاحمرار» والطفح الجلدي
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تواصل- فريق التحرير:

تحمي الحفّاضات الطفل من أن يبلل ملابسه أثناء النوم ويشعر بالبرد وهو نائم في الفراش، لكن قد يسبب الحفاض احمرار الجلد، وقد يصل الأمر إلى طفح جلدي.

ويحدث ذلك نتيجة بقاء البول وأحياناً البراز لفترة في الحفاض والطفل يرتديه، مما يوفّر بيئة مواتية لنمو البكتريا والفطريات والتهاب الجلد أو احمراره وحدوث طفح جلدي أو إكزيما.

وبإمكانك حماية الصغير من هذه المشكلة باتباع النصائح التالية:

  1. * تغيير الحفاض بوتيرة أسرع.
  2. * غسل وتنظيف جلد الطفل بماء دافئ مع كل تغيير للحفاض.
  3. * وضع كريم ملطّف للبشرة بعد تغيير الحفاض وغسل وتجفيف جلد الطفل.
  4. * عدم استخدام المناديل أو المحارم المبللة التي تحتوي على مواد كيميائية تثير بشرة الطفل وتتسبب في احمرارها.

 

 

 

 

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