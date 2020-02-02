تفاصيل إجلاء 10 طلاب مبتعثين من ووهان الصينية بؤرة «كورونا»

تواصل – الرياض:

قال الملحق الثقافي بسفارة المملكة في بكين، فهد الشريف، إن جميع الطلاب المبتعثين العشرة غادروا مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا، وذلك عند الساعة الرابعة و14 دقيقة فجراً بتوقيت الصين اليوم الأحد، الحادية عشرة و14 دقيقة مساء بتوقيت السعودية من يوم السبت.

وأكد “الشريف” أن الطائرة الخاصة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لإجلاء السعوديين الآن في طريقها إلى أرض الوطن؛ وفقا لـ”عكاظ”.

وأضاف: أن الطائرة أقلعت بالطلاب الـ10 بعد جهود مع السلطات الصينية التي فرضت تشديد الإجراءات الاحتياطيّة على مدينة ووهان وعزلها عن العالم لاحتواء انتشار الفيروس القاتل، مبيناً دور وزارة الخارجية وسفارة المملكة في الصين ومتابعتها المستمرة لإجلاء الطلاب الـ10 التي تكللت بالنجاح.

ونقل الملحق الثقافي السعودي في بكين شكر الطلاب السعوديين لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على حرصهما على المواطن السعودي في كل مكان.