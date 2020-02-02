شاهد.. شجاعة مواطن تنقذ محطة وقود من حريق كارثي

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نجا قائد سيارة ومن كانوا متواجدين داخل محطة وقود بالمنطقة الشرقية من خطر حريق اندلع في سيارته الجيب داخل المحطة، بحسب مقطع فيديو متداول

وظهرت السيارة في الفيديو وهي تتزود بالوقود، فيما تقدم شخص من بعيد نحوها، ويبدو أنه أبلغ صاحبها بدخان يتصاعد من مقدمتها، فسارع صاحبها بفتح غطاء السيارة الأمامي، وعندما لاحظ الدخان عاد إلى السيارة، ثم تحول الدخان إلى نار.

وأوضح المقطع ظهور شخص آخر، رأى النار، فأسرع بركوب السيارة وحركها بعيداً عن المحطة، فيما كان العامل قد سحب منها مضخة البنزين قبلها بلحظات عندما رأى النيران وابتعد عنها.