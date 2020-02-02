بالصور.. العثور على هيكل عظمي بلاستيكي داخل قفص حديدي بـ«شاطئ قيال» في تبوك

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عثر مقيم برفقته مواطنون أثناء ممارستهم الغوص شمال مركز قيال التابعة لمنطقة تبوك، على مجسم بلاستيكي لهيكل عظمي داخل قفص حديدي مغلق على عمق 12 مترًا في شاطئ منطقة قيال، مما دفعه لإبلاغ حرس حدود المنطقة، والذي باشر الواقعة.

وباشرت فرقة من حرس الحدود بمشاركة شرطة البدع والأدلة الجنائية والطبيب الشرعي، وأخرجت القفص، حيث تبين أنه مجسم بلاستيكي على شكل هيكل عظمي كامل للإنسان يستخدم في المختبرات التعليمية، ومثبت ببعضه عن طريق أسلاك معدنية، وعليه ملابس وشعر مستعار تشبه ملابس القرصان، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالمنطقة صورًا للمجسم أثناء إخراجه من البحر.

ورجّح الكابتن محمد الصميلي كبير المدربين رئيس رابطة غواصي البحر الأحمر بتبوك، أن يكون القفص أحد الأعمال السحرية التي يجدها الغواصون باستمرار في أعماق البحر، وغالبًا ما تُستخدم فيها الأقفال، حيث يشاهد في هذا المجسم البلاستيكي أن الأمر أقرب لذلك كونها دمية بشرية داخل قفص، والذي يقصد به السجن ومقفل عليه بالقفل الحديدي ومرمي داخل البحر، مضيفًا “أعتقد أنها ليس من فترة طويلة؛ كون القفص لم يبدأ بالصدأ، ولم تبن عليه الشعاب المرجانية”.