تحرك عاجل للجهات الأمنية بشأن مقطع «متحرش وادي الدواسر»

تواصل – الرياض:

أكد محافظ وادي الدواسر، عبدالله بن سليمان المبارك، أن الجهات الأمنية كثفت البحث عن شخص ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يتحرش بامرأة في الشارع، لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

‫وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أن الفيديو تم تصويره في سوق الخماسين، وأن الجهات الأمنية تتحرى عن واقعة تحرش، وثقها فيديو متداول، وصور من كاميرات مراقبة داخل إحدى الأسواق.

‫ولم تتلق الجهات الأمنية أي بلاغ عن الحادثة، فيما تواصل التحري والبحث عن الشخص الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول ضمن هاشتاق “#متحرش_وادي_الدواسر”.