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مجهولون يسرقون أجهزة نظام الرصد الآلي ومركبات في مكة والجموم

مجهولون يسرقون أجهزة نظام الرصد الآلي ومركبات في مكة والجموم
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تواصل – فريق التحرير:

تعرَّضت عدة مركبات وأجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة، وتعمُّد إلحاق الضرر بها خلال الأيام العشرة الماضية في مكة المكرمة والجموم.

وتلقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم؛ بلاغاً عن اعتداء على أحد أجهزة الرصد الآلي بجوار مُصلَّى العيد، تمثل في صدم نظام الرصد، ثم سرقته، وسُجل البلاغ في شرطة محافظة الجموم.

كما تعرَّضت إحدى مركبات المشرفين على النظام للسرقة أثناء نزول المشرف للكشف على النظام، ولاذ السارق بالفرار، فيما تولى قسم شرطة العزيزية التحقيق في الحادثة.

وبُلّغت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة مساء أمس بتعرُّض أحد أجهزة نظام الرصد الآلي للسرقة على طريق الخواجات، وفقدان موقع النظام، رغم احتوائه على شريحة تتبُّع.

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