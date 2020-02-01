كيف تجعل الشراء أونلاين صفقة رابحة وتوفر بإستخدام أكواد الخصم

تطور العالم بشكل كبير في العقود الأخيرة وأقتحمت التكنولوجيا منازل الجميع لتجعل كل شيء غايًة في السهولة وتوفر لنا سبل الراحة والأمن، كما تدخلت التكنولوجيا بشكل ملحوظ في عملية التسوق، إذ أنشأت كل علامة تجارية منصتها الإلكترونية الخاصة لتبرم صفقات بيع عبر الإنترنت، حتى بدأت ماركات جديدة في الظهور على ساحة التسوق عُرف إسمها عن طريق الإنترنت، فإن كنت من كارهي النزول والبحث بين العديد من المتاجر المختلفة والعلامات التجارية المختلفة مما لا يعطي لك الفرصة للمقارنة بين أسعار القطع بين المتجر والأخر ويكلفك المزيد من الوقت والمجهود لكي تصل إلى ماتريدة، مع التقدم الحادث في عالمنا في الوقت الحالي تطور أيضًا سياسة التسوق لدى الكثير من المتاجر، فكل ماتريده الآن حتمًا ستجدة في كثير من المتاجر عبر الإنترنت وذلك يعطي لك القدرة على المقارنة بين أسعار المتاجر المختلفة لتحصل على ماتريد بأقل سعر بالإضافة إلى توفير العديد من طرق الدفع الآمنه ، كل هذا في وقت لا يتعدى بضع دقائق، كما تقدم تلك المتاجر العديد من الخصومات وكذلك تدعم استخدام أكواد الخصم كتلك التي يقدمها موقع كوبون خصم كوم ,الآن نعرض لكم بعض من تلك المتاجر التي تقدم هذه الخدمات وكيفية إنشاء صفقة والحصول على منتج جيد بسعر مميز.

1- نون Noon

هو متجر إلكتروني أُنشئ في عام 2016 وفروعها بالسعودية والإمارات ومصر، نون جعلت عملية البحث عن منتًج ما هو أمر غاية في البساطة، حيث تضم نون كل ما تريده من أجهزة منزلية، إلكترونيات، منتجات الأطفال والأزياء وغيرهم كثير من الفئات المختلفة، يسعى أيضًا متجر نون إلى نول رضا زبائنة بالتوصيل السريع للطلبيات عن طريق خدمة ” إكسبريس ” التي يمكنك من خلالها معرفة الوقت الذي يستغرقة المتجر لشحن المنتج عند اختيارك لمكان التوصيل، كما يرفق مع كل الطلبية الضمان الخاص بها من الشركة المصنعة، عند خوضك لتجربة الشراء من نون ستجد أنها توفر لك كل المعلومات عن المنتج الذي تريد شراءه حجمه، لونة، وزن المنتج،أبعاده والموديل الذي ينتمي له المنتج وكذلك الشركة المصنعة، إذا قررت التسوق من نون بالتأكيد ستجد المنتج الذي تريده وستجده بسعر مخفض نتيجة للخصم الذي يوفره متجر نون، إذ أنها تضع خصومات على كل فئة من الفئات، كما يمكنك الحصول على تخفيضات ضخمة عبر كوبونات الخصم التي يقدمها متجر نون من خلال منصة كوبون خصم، تقدم لك خدمة إسترجاع المنتج والنقود بطرق آمنة، وإن كنت تواجه بعض المشاكل في تأخير المنتج أوغيرها من المشاكل يمكنك الإبلاغ عنها بثلاث طرق مختلفة

1- عن طريق مركز المساعدة

2- الدعم عبر البريد الإلكتروني

3- الدعم عبر الهاتف

بذلك يصبح التسوق في نون آمن وأكثر سهول دون عناء والحاجة إلى الخروج من منزلك إلى المتاجر المختلفة.

2- سوق.كوم Souq.com

وهي أحد المتاجر التي أُشتهرت في الفترة الأخيرة والمملوكة لشركة أمازون، كما أنها تجذب ما يقارب من 23 مليون زائر شهريًا ويزداد العدد مع الوقت نتيجًة لزيادة عدد المتسوقين عبر الإنترنت، كما أنها تضم عدد ضخم من المنتجات يصل إلى 400000 منتج من مختلف الفئات من الأزياء ومنتجات الأطفال والإلكترونيات والأجهزة المنزلية والساعات والعطور والهواتف وغيرهم الكثير من المنتجات، كما تتيح لك إستعراض المنتج قبل الشراء عبر الصور وتقريب الصور بسهولة بدون الضغط على أي زر وهذا أمر واجب حدوثة وهو تفقد المنتج قبل الشراء ومراجعته جيدًا، إذ يوفر لك متجر سوق.كوم المعلومات الكاملة التي قد تحتاجها لأخذ قرارك بشراء هذا المنتج، كما أنها تتيح لك معرفة مواصفات منتجك الداخلية وأدق التفاصيل الخاصة به، كما أنها تدعم إستخدام الكوبونات للحصول على الخصم ولضمان الحصول غلى منتج جيد يمكنك متابعة أراء وتقييم الذين قاموا بشرائة من قبل أسفل صفحة المنتج، بذلك نكون قد قدمنا لكم العديد من المعلومات عن متجر سوق.كوم بالإضافة إلى الأحتياطيات التي يجب عليك إتخاذها قبل إتمام عملية الشراء، بالإضافة الى توافر الكثير من أكواد الخصم التي يمكنك استخدامها للحصول على تخفيض من متجر سوق.كوم والموجودة على منصات كثيرة مثل منصة كوبون خصم

3- ممزورلد Mumzworld

تعاني بعض الأمهات من صعوبة التسوق والحصول على أغراض الأطفال وتلبية احتياجاتهم وكذلك زيادة أسعار منتجات مستلزمات الأطفال، الأمر الذي جعل البعض ينظر إلى تلك المشكلة ويعمل على حلها، حتى ظهر متجر ممزورلد كحل لتلك المشكلة، لكي لا تتكبد الأم صعوبة شراء مستلزمات طفلها ولا يكلفها ذلك مبالغ طائلة، كل ما عليها هي الشراء من خلال الهاتف المحمول أو الكومبيوتر بضغطة زر يمكنها الحصول على ماتريد، يوفر متجر ممزورلد منتجات العناية بطفلك للحفاظ على بشرتة وصحته، وإذا كنتي أم لأول مرة فهذا قد يجعلك تجدين صعوبة عند الشراء من المتاجر إلا مع ممزورلد إذ إن المتجر يقدم للأمهات بعض النصائح التي قد تحتاجها وكذلك المنتجات التي يفضل أن تستخدمها كل ام لتتجنب الوقوع في أخطاء جميع الأمهات، يقدم متجر ممزورلد كل المنتجات التي يحتاجها الأطفال من أدوات العناية، أدوات المدرسة، الكتب، الألعاب والحفاضات، بالنظر إلى واجهة البرنامج تجد أن المتجر سهل الإستخدام ويدعم الأمهات بصورة كاملة ويسعى إلى راحتها الكاملة حتى في البحث عن مستلزمات أطفالها، بالإضافة إلى الخصومات الكبيرة التي تخدم الأمهات من متجر ممزورلد، يمكن للأم أيضًا شراء المنتج والحصول على تخفيض عن طريق كوبونات الخصم المتواجدة بكثرة على منصة كوبون خصم كوم .

في النهاية نكون قد وضحنا لكم كيفية ومميزات الشراء من بعض المتاجر وكيفية إبرام صفقة ناجحة عند شرائك أونلاين مع شرح مفصل لكل متجر والخدمات التي يقدمها لزائرييه.