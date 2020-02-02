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إسدال الستار على قضية عزل «ترامب» بقرار من مجلس الشيوخ

إسدال الستار على قضية عزل «ترامب» بقرار من مجلس الشيوخ
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تواصل – وكالات:

قرر مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية، اليوم السبت، رفضه استدعاء شهود إضافيين في قضية عزل الرئيس ترامب، وهي الخطوة الأهم لتبرئته، وإنهاء ملف العزل، بعد إحالة مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية القضية إليه.

وأعلن الجمهوريون عن ثقتهم منذ البداية في إفشال عزل الرئيس ومنع استدعاء الشهود ومعاينة المستندات، وتبرئة الرئيس سريعا، وهو ما تحقق برفض قرار استدعاء الشهود بأغلبية 51 – 49، ولم يتبق إلا تصويت رمزي لإقفال الملف رسميا، فيما قال مسؤول في إدارة ترامب إن رد الفعل الرئيس على التصويت كان “هادئا، وسعيدا”.

وعلق ترامب عبر حسابه في “تويتر”، بقوله “بغض النظر عما تعطيه للديمقراطيين، في النهاية، لن يكونوا راضين أبدا. في مجلس النواب، لم يعطونا شيئا”، في إشارة لرفضهم استدعاء شهود طالب بهم الحزب الجمهوري.

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