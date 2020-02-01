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تحذير من خطورة البروتين الزائد في الحمية.. يضر بصحة القلب

تحذير من خطورة البروتين الزائد في الحمية.. يضر بصحة القلب
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن الإفراط في تناول البروتين بهدف الخسيس وإنقاص الوزن يضر بصحة القلب، حيث تحث توصيات التغذية الصحية على ألا تزيد نسبة السعرات الحرارية اليومية التي يكون مصدرها البروتين عن 12 إلى 15 بالمائة من إجمالي السعرات. لكن تدعو برامج تخسيس عديدة إلى زيادة حصة البروتين على حساب الكربوهيدرات لأنه يحقق الشبع، ومنها حمية “كيتو”.

وأوضحت الدراسة، التي أجريت في جامعة واشنطن ونُشرت في دورية “نيتشر ميتابوليزم”، أنه عند زيادة حصة البروتين من 15 بالمائة من السعرات إلى أكثر من 40 بالمائة ترتفع احتمالات انسداد الشرايين.

ولاحظ فريق البحث أن استجابة الجسم للبروتين الحيواني وخاصة اللحوم الحمراء تولّد ردود أفعال على مستوى الخلية تنعكس سلباً على صحة الشرايين والقلب.

بينما تبين أن بروتين الأسماك والبروتين النباتي يوّلد تفاعلات أقل وبالتالي تكون أضرار أقل بكثير من البروتين الحيواني.

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