هاتف ذكي جديد ببطارية تستمر 10 أيام

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة هايسنس عن إطلاق الهاتف الذكي A5 الجديد، الذي يمتاز بشاشة الحبر الإلكتروني، التي تساعد على إطالة فترة تشغيل البطارية سعة 4000 مللي أمبير ساعة حتى 10 أيام.

وقالت الشركة الصينية، في بيان لها، إن شاشة الحبر الإلكتروني الجديدة تأتي بقياس 5.84 بوصة وتعمل بدقة وضوح 1440×720 بيكسل.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هايسنس A5 الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 439 ثماني النوى، والذي يعمل بسرعة تصل إلى 95ر1 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية تصل إلى 32 أو 64 غيغابايت، ويمكن توسيع السعة التخزينية عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى 256 غيغابايت.

وقامت الشركة الصينية بتثبيت نظام التشغيل غوغل أندرويد 9 بشكل مسبق، ولكنه لا يوفر إمكانية الوصول إلى متجر التطبيقات غوغل بلاي، ولكنه يدعم تقنية البلوتوث وتقنية LTE وشبكات 802.11 a/b/g/n اللاسلكية.