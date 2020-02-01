الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

“طبيب على الهاتف”.. مستشفى قوى الأمن بالرياض يجيب على تساؤلاتكم بشأن «كورونا الجديد»

“طبيب على الهاتف”.. مستشفى قوى الأمن بالرياض يجيب على تساؤلاتكم بشأن «كورونا الجديد»
0

تواصل – فريق التحرير:

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض يوم الاثنين المقبل، استفسارات المتصلين كافة حول مرض “كورونا الجديد” عبر برنامج “طبيب على الهاتف”، وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج رئيس قسم طب الأطفال استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني، للإجابة على استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً على الهاتف رقم (0118023052).

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا المستجد إلى 259 حالة وإصابة 11374 شخصًا.

مواد ذات صلة

تعزز المناعة وتساعد على النمو.. 3 فيتامينات تحمي أطفالك من «كورونا»

تعزز المناعة وتساعد على النمو.. 3 فيتامينات تحمي أطفالك من «كورونا»

البيئة توضح علاقة «كورونا» بالحياة الفطرية في المملكة.. نصائح مهمة للجميع

البيئة توضح علاقة «كورونا» بالحياة الفطرية في المملكة.. نصائح مهمة للجميع

تصاعد ألسنة النيران.. اندلاع حريق هائل بمحطة بنزين غرب الرياض (فيديو)

تصاعد ألسنة النيران.. اندلاع حريق هائل بمحطة بنزين غرب الرياض (فيديو)

تنبيه من سفارة المملكة في تركيا للمواطنين بشأن إجراءات فيروس «كورونا»

تنبيه من سفارة المملكة في تركيا للمواطنين بشأن إجراءات فيروس «كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>