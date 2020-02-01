“طبيب على الهاتف”.. مستشفى قوى الأمن بالرياض يجيب على تساؤلاتكم بشأن «كورونا الجديد»

تواصل – فريق التحرير:

يستقبل هاتف مستشفى قوى الأمن بالرياض يوم الاثنين المقبل، استفسارات المتصلين كافة حول مرض “كورونا الجديد” عبر برنامج “طبيب على الهاتف”، وذلك في إطار تفعيل دور البرامج التوعوية الصحية الموجهة للمجتمع.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج رئيس قسم طب الأطفال استشاري طب الأطفال والأمراض المعدية اللواء طبيب محمد حمدان الزهراني، للإجابة على استفسارات المتصلين من الساعة العاشرة حتى الحادية عشرة صباحاً على الهاتف رقم (0118023052).

يذكر أن السلطات الصينية أعلنت اليوم ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا المستجد إلى 259 حالة وإصابة 11374 شخصًا.