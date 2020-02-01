رئيس فلسطين يعلن قطع العلاقات مع أمريكا ويؤكد: صفقة القرن مرفوضة

تواصل – وكالات:

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رفضه مجدداً لخطة السلام الأمريكية، مؤكدا أنه قطع العلاقات مع الولايات المتحدة، وأن الفلسطينيين “جاهزون” للدخول في مفاوضات برعاية الرباعية الدولية.

وقال محمود عباس في اجتماع وزاري عربي طارئ في القاهرة بشأن خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه طلب عقد الاجتماع “لإطلاع الوزراء العرب على موقفنا من الخطة الأمريكية، لمنع ترسيمها كمرجعية جديدة”.

وأضاف أن الصفقة “مرفوضة جملة وتفصيلا”، وأن فلسطين قطعت علاقاتها على إثرها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، بما في ذلك الجوانب الأمنية.

وتابع: “وجهت رسالة إلى الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. لن يكون هناك أي علاقة معكم، بما في ذلك العلاقات الأمنية، في ضوء تنكركم للاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية، وعلى إسرائيل أن تتحمل المسؤولية كقوة احتلال”.

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن ترامب “قدم وعودا خلال لقاءات سابقة بحل القضية الفلسطينية، بشكل يتناسب مع الموقف الفلسطيني، لكنه تراجع عنها”.

واستطرد في حديثه قائلا: “رفضنا استلام الصفقة منذ اللحظة الأولى من إعلانها.. ورفضت اتصالات من ترامب لأننا نعلم أنه يريد أن يبني على ذلك”.

وتابع: “عندما أعلن ترامب عن (صفقة القرن) اتصلوا بنا وقالوا إنه يريد أن يرسل الصفقة لتقرأها، وأنا لم استلمها، وعادوا بعد أسبوع يقولون إنه يريد أن يتكلم معك ورفضت، وبعد ذلك رفضت أيضا استلام رسالة منه”.

وأشار عباس إلى موقف سابق له مع ترامب، قائلا: “تفاجأنا بعد شهرين من لقاء إيجابي مع ترامب بإعلانه القدس عاصمة لإسرائيل وإيقافه ما يقدمه لنا من مساعدات تبلغ نحو 840 مليون دولار، ولوكالة الغوث الدولية”.

وقال الرئيس الفلسطيني إن الولايات المتحدة وإسرائيل اشترطا أن تكون فلسطين “دولة بلا سيادة”، مضيفا: “طلبوا الاعتراف بيهودية الدولة وبالقدس عاصمة لإسرائيل، ونزع سلاح غزة وإلغاء حق العودة”.

وتابع: “كل يوم يهدمون بيوتا فلسطينية بحجة البناء دون ترخيص، ويبنون مستوطنات. إنهم يخططون لإنهائنا خلال الـ4 سنوات المقترحة في (صفقة القرن)”.

وشدد عباس على أنه لن يقبل بذلك أبدا، قائلا: “القدس ليست لي وحدي إنما لنا جميعا”، وتابع: “11 في المئة فقط من مساحة فلسطين التاريخية للفلسطينيين في خطة ترامب، إضافة للسيطرة الكاملة على كل ما هو غرب نهر الأردن”.

واستطرد بالقول: “ما بقي لنا بالضفة الغربية وقطاع غزة هو 22 بالمئة من فلسطين التاريخية ورضينا بذلك لأننا نريد حلا، والآن يريد أن يأخذ 30 بالمئة من الضفة ليتبقى لنا 11 بالمئة”.

ونوه الرئيس الفلسطيني إلى أنه عندما يقول الأميركيون “إن عاصمتنا في القدس، فإنهم يقصدون قرية أبو ديس، وليس كل القدس التي احتلت عام 1967”.