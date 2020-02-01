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تعزز المناعة وتساعد على النمو.. 3 فيتامينات تحمي أطفالك من «كورونا»

تعزز المناعة وتساعد على النمو.. 3 فيتامينات تحمي أطفالك من «كورونا»
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تواصل – وكالات:

قال خبير التغذية من كلية الطب في جامعة إندونيسيا، الدكتور سابتاواتي باردوسونو، إن الأطفال أكثر عرضة للفيروسات، بما في ذلك فيروس كورونا الجديد، ولذلك، يجب زيادة قدرتهم على التحمل.

وبالإضافة إلى وجبات الطعام الرئيسية، من الضروري تزويد الأطفال بالمغذيات الأساسية، بما في ذلك الفيتامينات والمعادن وذلك لتقوية مناعتهم وقدرة أجسامهم على مقاومة الأمراض ومنها كورونا الجديد.

ويوضح باردوسونو أن الأطفال بحاجة بشكل رئيسي إلى ثلاثة فيتامينات لمحاربة كورونا: فيتامين “أ” وفيتامين “سي” وفيتامين “د”، بحسب موقع إن تومبو.

فيتامين “أ”

وظيفة فيتامين (أ) هي تعزيز مناعة الطفل ونموه. والأطعمة التي تحتوي على فيتامين (أ) هي الأسماك والأجبان والروبيان والحليب والبيض والجزر والبطاطا الحلوة والبروكلي واللفت وغيرها من الخضروات الطازجة.

فيتامين “سي”

فيتامين (سي) هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم، وكذلك تعزيز نظام المناعة لدى الأطفال. والأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي بشكل كبير: الفراولة والأناناس والقرنبيط والمانجو والكيوي والبابايا والجوافة.

فيتامين “د”

يعاني قرابة 50% من البشر من جميع أنحاء العالم من نقص فيتامين (د)، على الرغم من أن أحد فوائد فيتامين (د) هو زيادة نظام المناعة. إضافة إلى إمكانية الحصول على فيتامين (د) من الشمس، يمكنك أيضاً الحصول عليه من البيض والأسماك وكبد اللحم البقري والفطر الشائع والحبوب.

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