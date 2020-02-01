الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

احذر.. «فيروس كورونا» يصيب أجهزتك الإلكترونية‎

احذر.. «فيروس كورونا» يصيب أجهزتك الإلكترونية‎
0

تواصل – وكالات:

حذر خبراء الأمن السيبراني من أن بعض الروابط الخبيثة تظهر كمقالات أو مقاطع فيديو بريئة حول اندلاع فيروس كورونا القاتل، لكنها تحتوي فعليا على رمز مصمم لسرقة المعلومات الشخصية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويقوم المتسللون بنشر المقالات والمنشورات ومقاطع الفيديو المقنعة كتنسيقات ملفات مثل ملفات PDF أو MP4، لإخفاء طبيعتها الحقيقية، وعند النقر فوقها وتنزيلها على هاتف أو كمبيوتر، يمكن للمتسللين الوصول إلى معلومات المستخدم المخزنة، ويمكنهم أيضا إتلاف البيانات أو حظرها أو نسخها بحسب الرغبة.

من جهتها أصدرت كل من فيسبوك وغوغل وتويتر ضوابط خاصة لإيقاف هذه الأخبار المزيفة، لكن المتسللين يستخدمون الهستيريا وحالة الذعر سرا لعمل فخ لمستخدمي الإنترنت المطمئنين.

وقال أنتون إيفانوف، محلل برامج مكافحة الفيروسات في “كاسبرسكاي”: “لقد تم بالفعل استخدام فيروس كورونا، الذي تتم مناقشته على نطاق واسع كقصة إخبارية كبرى، كطُعم من قبل مجرمي الإنترنت“.

وأضاف: “حتى الآن، لم نشاهد سوى 10 ملفات فريدة، ولكن نظرا لأن هذا النوع من النشاط يحدث غالبا مع المواضيع الشائعة، فإننا نتوقع أن يزداد هذا الاتجاه، فمع استمرار قلق الناس على صحتهم، قد نرى المزيد والمزيد من البرامج الضارة مخبأة داخل وثائق مزيفة حول فيروس كورونا”.

ومن أجل تجنب الوقوع في هذه البرامج الضارة، ينصح خبراء الأمن السيبراني بالانتقال مباشرة إلى مصدر رسمي.

وتتمثل إحدى الطرق الرئيسية للتعرف على البرامج الضارة في النظر إلى نهاية عنوان الرابط، فإذا كان يحتوي على ملحق غير .docx. أو .pdf أو .mp4، فمن المحتمل أن يكون ضارا، كما يجب ألا تكون المستندات وملفات الفيديو مصنوعة بتنسيقات exe أو lnk.

مواد ذات صلة

تعزز المناعة وتساعد على النمو.. 3 فيتامينات تحمي أطفالك من «كورونا»

تعزز المناعة وتساعد على النمو.. 3 فيتامينات تحمي أطفالك من «كورونا»

تنبيه من سفارة المملكة في تركيا للمواطنين بشأن إجراءات فيروس «كورونا»

تنبيه من سفارة المملكة في تركيا للمواطنين بشأن إجراءات فيروس «كورونا»

الكشف عن 3 أدوية تساعد في مواجهة فيروس كورونا الجديد

الكشف عن 3 أدوية تساعد في مواجهة فيروس كورونا الجديد

تدابير احترازية بمطارات المملكة للتعامل مع أي حالة يشتبه إصابتها بـ«كورونا»

تدابير احترازية بمطارات المملكة للتعامل مع أي حالة يشتبه إصابتها بـ«كورونا»

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>