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البيئة توضح علاقة «كورونا» بالحياة الفطرية في المملكة.. نصائح مهمة للجميع

البيئة توضح علاقة «كورونا» بالحياة الفطرية في المملكة.. نصائح مهمة للجميع
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، على ضرورة اتخاذ الاحتياطات الوقائية الكافية عند التعامل مع الحيوانات والطيور الفطرية، وذلك على خلفية تفشي وباء كورونا الجديد (2019-nCoV) في مدينة يوهان الصينية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين مرضٌ حيواني المنشأ، حيث كانت بؤرته الأولية في سوق للمأكولات البحرية يحوي أنواعاً متعدّدة من الحيوانات الفطرية الحية ومنتجاتها؛ كالخفافيش والمفترسات والظلفيات والقوارض والزواحف الفطرية، إضافة إلى الدواجن.

وأبانت الوزارة أن التقارير تشير إلى أن الاختبارات التي أُجريت في بؤرة المرض في الصين أكّدت أن الفيروس انتقل أولاً من الحيوانات إلى البشر داخل السوق.

وأكّدت “البيئة” أنه لا توجد حتى الآن معلوماتٌ عن وجود هذا الفيروس في الكائنات الفطرية في المملكة، وأن فيروس كورونا المسجل سابقاً في المملكة مختلف عن الفيروس الجديد تماماً.

من جهتها، أوضحت هيئة الحياة الفطرية أن المملكة تقع على مسارات هجرة عديد من الكائنات الفطرية، التي تعبر أجواءها قادمةً من مناطق قد تكون موبوءة بأمراض معينة تصيب الحيوانات أو الطيور وبعضها قد ينتقل إلى الإنسان، وتحملها دون ظهور أعراض مرضية عليها في بعض الحالات، وهو ما يحتم الحرص على تجنب الاحتكاك بالكائنات الفطرية بشكل عام واتخاذ جميع الإجراءات الكافية لتقليل مخاطر انتقال تلك الأمراض إلى الإنسان والحيوانات في المملكة.

ونصحت الوزارة باتباع عدد من الخطوات المهمة للوقاية من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان التي قد يكون مصدرها الحيوانات والطيور الفطرية، وفي مقدمتها تجنُّب التعامل مع الحيوانات الفطرية أو الاحتكاك بها إلا عند الضرورة، وعدم صيد الكائنات الحيوانية الفطرية أو الاتجار بها ومنتجاتها.

وأضافت أنه يجب اتخاذ الاحتياطات الكافية لمنع العدوى مثل ارتداء وسائل السلامة الشخصية كالكمامات والقفازات، وغسل الأيدي أو تطهيرها باستخدام مطهرات الأيدي بعد التعامل مع الحيوانات والطيور أو لحومها، إضافة إلى الحذر عند التعامل مع أيّ حيوانات تظهر أعراضاً مرضية أو خمولاً أو تتصرف بطريقة غير طبيعية أو الحيوانات النافقة، إلى جانب تجنّب الوجود في الأماكن التي قد تكون موئلاً للطيور المهاجرة وتجنّب صيد الكائنات الفطرية، وعدم تناول الكائنات غير المألوفة.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أيّ حالات نفوق جماعية في الكائنات الحيوانية الفطرية على الهاتف المجاني 8002470000.

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