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غرامات تصل إلى 2000 ريال.. 6 مخالفات تعرض قائدي النقل والحافلات للعقوبة

غرامات تصل إلى 2000 ريال.. 6 مخالفات تعرض قائدي النقل والحافلات للعقوبة
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تواصل – فريق التحرير:

فرضت الهيئة العامة للنقل غرامات على ملاك الحافلات المخالفين لـ اللائحة الجديدة المنظمة لنشاط النقل المتخصص وتوجيه الحافلات.

وجاءت الغرامات على النحو التالي:

1- 2000 ريال غرامة تحميل أدوات حادة داخل الحافلة أو مواد قد تلحق بالركاب الآخرين أي أذى.

2- 1000 ريال غرامة تحميل أمتعة تزيد عن سعة المكان المخصص لها أو أثقل من الأمتعة المقررة للحافلات والنقل.

3- 500 ريال غرامة تدخين السائق أو السماح للركاب بذلك “للنقل أو الحافلات”.

كما سيتم فرض الغرامات التالية على المخالفين من قائدي الحافلات:

1- 500 ريال غرامة عند عدم مساعدة سائق الحافلة لذوي الاحتياجات الخاصة عند الصعود والهبوط.

2- 2000 ريال غرامة عدم الوقوف بالأماكن المخصصة لصعود أو نزول الركاب.

3- 2000 ريال غرامة عدم إغلاق السائق أبواب الحافلة.

4- 2000 ريال غرامة عدم تأمين سائق مساعد بالرحلات التي تزيد مسافتها عن 400 كم.

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