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خلال ساعات.. حظر أشهر تطبيق مراسلات على ملايين الهواتف

خلال ساعات.. حظر أشهر تطبيق مراسلات على ملايين الهواتف
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تواصل – وكالات:

يعاني الملايين من مستخدمي واتساب حول العالم خلال ساعات من مشكلة حظر التطبيق، خاصة الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل “أندرويد” وiOS ، وذلك ابتداء من يوم 1 فبراير 2020.

ويشير هذا الإجراء إلى احتمال إجبار مستخدمي الأجهزة المتأثرة بالحظر على التحديث، في حال كانوا يرغبون في متابعة مراسلة الأصدقاء والعائلة عبر تطبيق الدردشة الأشهر في العالم.

واعتباراً من يوم غد، لن يدعم واتساب على هواتف آيفون، التي تعمل بنظام iOS 7، أو هواتف “أندرويد” التي تعمل بأي إصدار قبل 2.3.7 Gingerbread، وعلى الرغم من أن نظامي التشغيل عمرهما بضعة أعوام، حيث أطلق iOS 7 عام 2014 وأُصدر 2.3.7 Gingerbread في عام 2010، إلا أنك قد تتفاجأ بسماع أن ملايين الأجهزة لا تزال تشغلهما.

وفي الواقع، فإن أحدث الأرقام الصادرة عن لوحة معلومات التوزيع من غوغل، تزعم أن 0.3% من أجهزة أندرويد لا تزال تشغل Gingerbread.

وفي حين أن هذه النسبة صغيرة، فعند حساب هذا الرقم من أكثر من 2.5 مليار جهاز أندرويد على كوكبنا، نحصل على نتيجة 7.5 مليون. ونعم، ما يزال هناك الكثير من هواتف “أندرويد” التي تعمل بنظام تشغيل عام 2010.

ويبدو أن عدد مستخدمي “آبل”، الذين يستخدمون iOS 7، أقل بكثير، ولا تقدم الشركة التكنولوجية الأمريكية العملاقة نسبا مئوية عن المستخدمين، لكل إصدار من أنظمة التشغيل الفردية، مثل غوغل، ولكنها تنص في الوقت الحالي على أن 7% من جميع أجهزة iOS تشغل إصداراً أقدم من iOS 12.

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