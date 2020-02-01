تنبيه من سفارة المملكة في تركيا للمواطنين بشأن إجراءات فيروس «كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

نبّهت سفارة المملكة في العاصمة التركية أنقرة، المواطنين المتواجدين والمسافرين عبر مطاراتها، إلى أن وزارة الصحة التركية أعلنت اتخاذ تدابير صحية بشأن فيروس “كورونا” ستطبق على المسافرين في المطارات والموانئ التركية.

ودعت السفارة في بيانٍ لها، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، واتباع الإجراءات المعلنة من وزارة الصحة في المملكة للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وشددت على ضرورة متابعة تحذيرات السفارة على القنوات الرسمية، وعدم التردد بالاتصال بالسفارة أو القنصلية في مدينة إسطنبول لطلب المساعدة عند الحاجة.