مؤسس «تليجرام» يحذر من ثغرات في تطبيق «واتسآب» تهدد المستخدمين

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كشف بافيل دورورف مؤسس تطبيق التراسل الفوري المشفر تليجرام، عن وجود أخطار كبيرة يمثلها تطبيق التراسل الفوري “واتسآب” على المستخدمين، موضحاً أن المستخدمين غالبا ما يتركون نسخا احتياطية غير مشفرة لرسائلهم في السحابة عند استبدال الهواتف الذكية، مضيفا أن هناك سبب آخر يمكن أن يشكل خطراً على سرية التراسل وهو ما يسمى بـ” backdoors” بصفته تطبيقا ابتكره عمداً مصممو “واتسآب” لكشف خلل في نظام الأمن.

وبحسب موقع economictimesالأمريكي ، أشار “دوروف” إلى أن تلك الثغرات يضعها المهندسين تحت ضغط أجهزة الأمن، حيث قال إن الشركات تموّه الثغرات وتصفها بأخطار عثرت عليها فجأة، مؤكداً أن “واتسآب” شهد العام الماضي العثور على 12 ثغرة كهذه.

كما دعا مؤسس “تليجرام” المستخدمين لضرورة عدم الثقة في تطبيق “واتساب” لكونه يمتلك شفرة بدائية كما هو الحال في تطبيق “واتسآب”.

وكان تطبيق التراسل الفوري المشفر “تليجرام” قد أعلن منذ فترة عن طرحه تحديثا جديدا لنسخة الهواتف الذكية وسطح المكتب، والتي تتيح خيارات جديدة وميزات تدعم تقنيات “الذكاء الصناعي”.

وأشارت صحيفة “تايمز نيوز ناو” إلى أن تحديث “تليجرام” تم تزويده بميزة الإصدار الثاني من “استطلاعات الرأي”، والتي تدعم تقنيات “التعلم الآلي” لمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن آرائهم، وذلك بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

ويقدم “تليجرام” بعد التحديث، 3 خيارات لاستطلاعات الرأي، وهي: “التصويت المرئي”، و”الإجابات المتعددة”، و”وضع الاختبار”، وتهتم تلك الخيارات بمنح المستخدم المزيد من الخيارات للمشاركة والتعبير عن رأيه، بدلا من مجرد الاختيار من خيارات محددة له مسبقا.