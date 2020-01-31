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ضبط مصنع للخمور يديره وافدان أفريقيان في وادي عتود بـ«الدرب» (صور)

ضبط مصنع للخمور يديره وافدان أفريقيان في وادي عتود بـ«الدرب» (صور)
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تواصل – الدرب:

تمكنت دوريات محافظة الدرب من ضبط مصنع للخمور يدار في “وادي عتود”، وذلك أثناء تنفيذها مهامها الاعتيادية في تمشيط الأودية والمزارع والمواقع المشبوهة.

وتعود التفاصيل إلى ضبط أفراد دوريات المحافظة المصنع الذي يديره وافدان مجهولا الهوية من الأفارقة، حيث يقع في منطقة وعرة بوسط “وادي عتود” بالقرب من بئر قديم استُخدم لسحب المياه منها، وتم التحفظ على ١٧ جركلاً، بها ما يقارب من نصف طن من الخمور الجاهزة للترويج.

من جانبه، أكد محافظ الدرب صالح بن علي القحطاني، أن دوريات المحافظة تمكّنت من ضبط المصنع بعد مراقبة للموقع لعدة أيام، ومداهمة الموقع، أمس الخميس، حيث لاذ المروجون بالفرار وضبط الكمية قبل توزيعها، وجرى إتلافها وإعداد محضر بالواقعة.

وأوضح “القحطاني” أن الجهود مستمرة من قبل جميع الجهات الأمنية في المحافظة؛ لملاحقة المروجين وضبطهم بتوجيهات مباشرة من أمير المنطقة ونائبه.

 

 

 

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