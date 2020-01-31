ناصحاً بارتداء الملابس الثقيلة.. «الحصيني» يتوقع موجة جديدة من البرد في هذا الموعد

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توقّع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة بداية من مساء غد السبت موجة برد سادسة أصلها قطبي، ناصحاً بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأوضح الحصيني خلال برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن المناطق التي ستتعرض للموجة الباردة هي: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم ثم الرياض مع بداية يوم الأحد المقبل، مبيناً أن مدتها قرابة يومين وهي أقل من الموجة السابقة.

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار على العاصمة الرياض بنسبة 10%، وأن تصل درجة الحرارة إلى 7 درجات مئوية، كما يتوقع انكسار الموجة الحالية وعودتها مرة أخرى، مبيناً أننا نعيش في النجم الثاني من نجوم الشبط الذي بدأ الثلاثاء الماضي.

وأبان أن المملكة قضت نصف البرد وباقي قرابة النصف أو الثلث، مبيناً أن درجة الحرارة في مكة المكرمة لأول مرة تصل إلى 12 درجة مئوية، وهو ما يعد برداً شديداً بالنسبة لها.