الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

الكشف عن 3 أدوية تساعد في مواجهة فيروس كورونا الجديد

الكشف عن 3 أدوية تساعد في مواجهة فيروس كورونا الجديد
0

تواصل – فريق التحرير:

حدّد مسؤولو وزارة الصحة في روسيا ثلاثة أدوية موجودة لمكافحة فيروس 2019-nCoV لدى البالغين، وذلك في أعقاب تفشي الفيروس في الصين، لا سيما في منطقة “ووهان”.

ويعتقد الخبراء أن فيروس “كورونا” الجديد يمكن محاربته بوساطة أدوية: “ريبافيرين” (ribavirin) و”لوبينافير/ريتونافير” (lopinavir/ritonavir) و”انترفيرون بيتا ب1″ (interferon beta-1b)، وهي أدوية تُستخدم عادة لعلاج الالتهاب الكبدي (سي)، ونقص المناعة البشرية والتصلب المتعدّد، على التوالي، طبقاً لـ (RT).

ولم تقدم وزارة الصحة الروسية توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضاً كيفية تقديم العلاجات وبأيّ كميات يجب تناولها، وتهدف هذه المبادئ التوجيهية لجعل الأطباء يتبعونها في جميع المستشفيات بأنحاء البلاد كافة.

يُشار إلى أنه وُصف استخدام أحد هذه الأدوية المذكورة، وهو “ريبافيرين”، في علاج السارس الصيني عام 2003، والذي أصاب أكثر من 8 آلاف شخص وقتل 774 فرداً في 17 دولة مختلفة.

وأظهرت السلالة الجديدة من فيروس “كورونا” تشابهاً وراثياً كبيراً مع السارس، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية وجود تطابق بينهما بنسبة 79.5%.

 

 

مواد ذات صلة

علماء: هذا الطائر قد يكون السبب وراء تفشي فيروس «كورونا» الجديد

علماء: هذا الطائر قد يكون السبب وراء تفشي فيروس «كورونا» الجديد

تدابير احترازية بمطارات المملكة للتعامل مع أي حالة يشتبه إصابتها بـ«كورونا»

تدابير احترازية بمطارات المملكة للتعامل مع أي حالة يشتبه إصابتها بـ«كورونا»

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 212 حالة

ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا الجديد في الصين إلى 212 حالة

الصحة توضح حقيقة انتقال «كورونا» عبر البضائع المستوردة من الصين

الصحة توضح حقيقة انتقال «كورونا» عبر البضائع المستوردة من الصين

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>