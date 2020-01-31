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اختتام التمرين البحري بين القوات السعودية والمصرية «مرجان – 16» 

اختتام التمرين البحري بين القوات السعودية والمصرية «مرجان – 16» 
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تواصل – فريق التحرير:

اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية ونظريتها المصرية، أمس الخميس، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط “مرجان – 16″، وذلك في قاعدة البحر الأحمر بالقطاع الجنوبي في منطقة سفاجا.

وأوضح قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني بأن المشاركين من الجانبين، أظهروا احترافية وجاهزية عالية، حيث تم تطبيق العديد من المهام لأطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وشهد التمرين مناورات على مكافحة التهديدات البحرية والرماية بالذخيرة الحية على الأهداف الجوية والسطحية المعادية، وكذلك تسلل المهربين الذين يهددون المنشآت الاقتصادية للدولتين.

وأقامت البحرية المصرية حفلاً خطابياً بهذه المناسبة، تخلله عرض إيجاز كامل عمّا تم تنفيذه في التمرين، كما تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين من الطرفين.

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