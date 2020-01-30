بيان جديد من «الصحة» بشأن اكتشاف إصابات بـ «فيروس كورونا»

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن داخل المملكة.

وأوضحت الصحة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يتم تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية في المنافذ لمنع وفادة الفيروس إلى المملكة.

ودعت وزارة الصحة، إلى الاطلاع على المعلومات والنصائح التوعوية عن الفيروس عبر الرابط (هنا).

يشار إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصًا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل الذي اندلع من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص، ورصدت الأربعاء أول حالة إصابة في التبت.