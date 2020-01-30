الصحة توضح حقيقة انتقال «كورونا» عبر البضائع المستوردة من الصين

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أنه لا يوجد خطر بالإصابة بفيروس “كورونا” عن طريق البضائع المستوردة من الصين.

وأشارت الصحة، في بيان لها، أن هذا التأكيد جاء بناءً على المعلومات المتوفرة حيث لا تمثل البضائع أي خطورة على مستخدميها.

يذكر أن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل الذي اندلع من مدينة ووهان في مقاطعة هوبي الصينية.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص، ورصدت الأربعاء أول حالة إصابة في التبت.

ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف اليوم الخميس، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.