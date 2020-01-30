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كورونا الجديد يهدد العالم.. هل معقمات اليد تقتل الفيروس؟

كورونا الجديد يهدد العالم.. هل معقمات اليد تقتل الفيروس؟
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تواصل – وكالات:

ازداد الطلب على كمامات وأقنعة الوجه، بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بالإضافة إلى معقمات اليدين التي يعتقد أنها تساعد على الوقاية من الفيروس القاتل.

وأوضح الخبراء في هذا السياق، أن الفيروس التاجي الذين نشأ في ووهان الصينية هو فيروس تنفسي لا يختلف عن فيروسات نزلات البرد والإنفلونزا، والكثير من الأساليب التي تستخدم لتجنب الإصابة بالأنفلونزا يمكن اللجوء إليها للوقاية من فيروس كورونا، ومن أهمها غسل اليدين بشكل متكرر، والبقاء في المنزل إذا كنت مريضاً، واستشارة الطبيب المختص.

ووفقاً لما ذكرته هيئة الصحة العامة في كندا، تساعد معقمات اليدين الحاوية على الكحول في الوقاية من فيروسات كورونا ومنع انتشارها، وينطبق ذلك على العدوى الفيروسية بشكل عام، ويجب أن يتراوح محتوى هذه المعقمات من مادة الكحول بين 60 و70% لتحقق الفعالية المطلوبة.

وأشار الدكتور جيمس سكوت، الأستاذ في جامعة تورنتو، إلى أن هذه النسبة في الواقع أكثر فاعلية من الكحول المركز بنسبة 100%، لأن القليل من الماء يحسن الطريقة التي يقتل بها الكحول الفيروسات الخارجية.

ولا يحل معقم اليدين محل غسل اليدين بالماء والصابون عندما يتعلق الأمر بالأوساخ الفعلية، ولكن من ناحية الأمراض الفيروسية أو البكتيرية، فهو وسيلة ممتازة لمنع انتشار المرض، بحسب صحيفة هافينغتون بوست.

ويمكن أن يكون غسل يديك بشكل صحيح أيضاً طريقة فعالة لتجنب انتقال العدوى الفيروسية مثل فيروس كورونا، ولكن عليك أن تفعل ذلك بشكل صحيح، عن طريق ترطيب اليدين بالماء والصابون المضاد للبكتيريا لمدة 15 ثانية على الأقل، مع الحرص على تنظيف جميع المناطق بما في ذلك بين الأصابع، ووالأهم من ذلك هو ضمان غسل يديك في الأوقات المناسبة، وخاصة بعد السعال أو العطاس، وقبل أن تلمس وجهك أو تأكل.

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